Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Улан-Удэ 2 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2 марта 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
09:50 от 400 ₽ 12:10 от 450 ₽ 14:30 от 500 ₽ 16:50 от 500 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
11:00 от 450 ₽ 15:30 от 500 ₽ 19:55 от 500 ₽
