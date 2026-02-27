Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Улан-Удэ 1 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 1 марта 2026 в Улан-Удэ

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
09:50 от 400 ₽ 12:10 от 450 ₽ 14:30 от 500 ₽ 16:50 от 500 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
10:00 от 350 ₽ 12:10 от 450 ₽ 14:15 от 450 ₽ 16:20 от 450 ₽ 18:25 от 450 ₽ 20:30 от 450 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
11:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 19:55 от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо" г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
17:10
