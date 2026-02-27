Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Улан-Удэ

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
09:50 от 400 ₽ 12:10 от 450 ₽ 14:30 от 500 ₽ 16:50 от 500 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
11:00 от 350 ₽ 12:10 от 450 ₽ 13:05 от 450 ₽ 15:10 от 450 ₽ 17:20 от 450 ₽ 19:25 от 450 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
11:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 19:55 от 500 ₽
Новое кино г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32
2D
14:50 от 450 ₽ 18:40 от 450 ₽
Пионер г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
2D
11:15 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:35 от 500 ₽ 14:50 от 450 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 15:50 от 500 ₽ 17:45 от 500 ₽ 18:10 от 500 ₽ 18:40 от 450 ₽ 19:05 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо" г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
14:55
