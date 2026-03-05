Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Улан-Удэ

Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
17:05 от 450 ₽ 19:05 от 450 ₽ 22:25
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
13:35 от 500 ₽ 20:45 от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо" г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
13:05
