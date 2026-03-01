Оповещения от Киноафиши
«Охота за тенью»
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Улан-Удэ
12 марта 2026
12 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 12 марта 2026 в Улан-Удэ
Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
10:35
от 500 ₽
12:40
от 500 ₽
14:35
от 500 ₽
16:35
от 500 ₽
18:35
от 500 ₽
20:35
от 500 ₽
22:35
от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо"
г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
19:35
