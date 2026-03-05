Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Улан-Удэ
9 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 9 марта 2026 в Улан-Удэ
Сегодня
5
5
Завтра
6
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
People’s Cinema
Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
09:10
от 400 ₽
11:00
от 400 ₽
12:20
от 400 ₽
13:10
от 450 ₽
15:00
от 500 ₽
17:15
от 500 ₽
19:00
от 500 ₽
20:10
от 500 ₽
23:00
от 500 ₽
01:05
от 500 ₽
Еврозона
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
14:00
от 450 ₽
18:00
от 450 ₽
19:50
от 450 ₽
21:40
22:40
23:30
00:30
01:20
02:20
Кинофорум
Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
10:25
от 500 ₽
12:30
от 500 ₽
14:35
от 500 ₽
16:40
от 500 ₽
18:45
от 500 ₽
20:20
от 500 ₽
20:50
от 500 ₽
22:55
от 500 ₽
Семейный кинозал "Седьмое небо"
г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
2D
20:20
