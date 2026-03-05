Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»

В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе»

«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»

5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой

Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»

Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»

Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте