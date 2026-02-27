Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Улан-Удэ 28 февраля 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 28 февраля 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
10:10 от 350 ₽ 14:15 от 450 ₽ 18:20 от 450 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
13:15 от 500 ₽
