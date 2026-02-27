Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Уволить Жору Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Улан-Удэ 3 марта 2026

Расписание сеансов Уволить Жору, 3 марта 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
15:30 от 500 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
19:05 от 500 ₽
