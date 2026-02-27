Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Улан-Удэ 1 марта 2026

Расписание сеансов Уволить Жору, 1 марта 2026 в Улан-Удэ

People’s Cinema Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
2D
15:30 от 500 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
16:55 от 450 ₽ 22:10
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
19:05 от 500 ₽
