Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Улан-Удэ 27 февраля 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 27 февраля 2026 в Улан-Удэ

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Еврозона г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
2D
17:15 от 450 ₽
Кинофорум Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
2D
10:40 от 500 ₽ 14:20 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽
Новое кино г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32
2D
17:05 от 450 ₽ 20:35 от 450 ₽
Пионер г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
2D
11:30 от 450 ₽ 15:05 от 500 ₽ 18:40 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽
