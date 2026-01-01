Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Улан-Удэ Кинотеатры Наран Синема Расписание сеансов кинотеатра «Наран Синема»

Расписание сеансов кинотеатра «Наран Синема»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
2.5 км
People’s Cinema ул, Жердева, 136/1
5
4.6 км
Еврозона ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
5
5 км
Кинофорум ул. Ленина, 39
5
5.5 км
Новое кино ул. Корабельная, 32
5
5.6 км
Пионер ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
5
5.7 км
Передвижной кинотеатр переулок Псковский, 32
5
