Киноафиша Улан-Удэ
Кинотеатры
Наран Синема
Расписание сеансов кинотеатра «Наран Синема»
Расписание сеансов кинотеатра «Наран Синема»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
2.5
км
People’s Cinema
ул, Жердева, 136/1
5
4.6
км
Еврозона
ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
5
5
км
Кинофорум
ул. Ленина, 39
5
5.5
км
Новое кино
ул. Корабельная, 32
5
5.6
км
Пионер
ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
5
5.7
км
Передвижной кинотеатр
переулок Псковский, 32
5
