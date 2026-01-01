Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Улан-Удэ, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Улан-Удэ
Кинотеатры
Наран Синема
Кинотеатр Наран Синема (Улан-Удэ) на карте
Кинотеатр Наран Синема (Улан-Удэ) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Наран Синема (Улан-Удэ) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2.5
км
People’s Cinema
ул, Жердева, 136/1
5
4.6
км
Еврозона
ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
5
5
км
Кинофорум
ул. Ленина, 39
5
5.5
км
Новое кино
ул. Корабельная, 32
5
5.6
км
Пионер
ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
5
5.7
км
Передвижной кинотеатр
переулок Псковский, 32
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
На пляжу я лежу – сложный тест прохожу: угадайте советское кино по красотке в купальнике (викторина 18+)
«Что за шум, а теста нет?» Теперь есть: 6 вопросов с подвохом о легендарном «Месте встречи» (сложно – жесть!)
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова
Хотели продолжения «Старикам тут не место»? В новинке Apple TV Антон Чигур мстит паре адвокатов
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
Людк, а Людк, сможешь узнать «Любовь и голуби» по деталям, которые многие забыли? Инфаркт микарда обеспечен, но от счастья (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667