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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Передвижной кинотеатр
Расписание сеансов кинотеатра «Передвижной кинотеатр»
Расписание сеансов кинотеатра «Передвижной кинотеатр»
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О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
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Космическая Машка
комедия
2026, Россия
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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5
11.3
км
Пионер
ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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