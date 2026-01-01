Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Кинотеатры рядом
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км
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км
Еврозона
ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
5
10.7
км
Кинофорум
ул. Ленина, 39
5
11.2
км
Новое кино
ул. Корабельная, 32
5
11.3
км
Пионер
ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
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