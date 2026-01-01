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Расписание сеансов кинотеатра «Современник»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8-3012-44-44-06 Позвонить
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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