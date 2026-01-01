Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Расписание сеансов кинотеатра «Современник»
Расписание сеансов кинотеатра «Современник»
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О кинотеатре
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8-3012-44-44-06
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Наран Синема
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11.1
км
Семейный кинозал "Седьмое небо"
микрорайон Аэропорт, д. 11
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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