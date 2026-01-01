Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Современник (Улан-Удэ) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

6.7 км
Новое кино ул. Корабельная, 32
5
6.9 км
Пионер ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
5
7.2 км
Кинофорум ул. Ленина, 39
5
7.9 км
Еврозона ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
5
10.4 км
Наран Синема пр. Автомобилистов 4А/1
5
11.1 км
Семейный кинозал "Седьмое небо" микрорайон Аэропорт, д. 11
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
