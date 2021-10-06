Оповещения от Киноафиши
Современник
Отзывы о кинотеатре Современник

130903
6 октября 2021, 11:29
Оценка
Отличный кинотеатр , цены огонь😉
6 октября 2021, 11:29
0
0
Ответить
Анна Суркова
7 октября 2021, 17:42
Оценка
Очень хороший рабочий персонал ! Все вежлевые ,и кинотеатр сам аккуратненький ! Очень понравился! 😊
7 октября 2021, 17:42
0
0
Ответить
Алексей Сергеев
12 января 2022, 16:53
Оценка
Классный кинотеатр!🤘Советую!
Сходили семьёй, нам очень понравилось. Персонал вежливый, зал большой, звук шикарный. Словом всё супер.
Ждите снова☺
12 января 2022, 16:53
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail