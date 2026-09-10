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Расписание сеансов кинотеатра «Кинофорум»

Сегодня 10 Завтра 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16 чт 17 чт 24
Формат сеанса
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Расписание Кинофорум в Улан-Удэ на 10 сентября 2026
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания
2D
15:40 от 500 ₽ 17:40 от 500 ₽ 22:25 от 500 ₽
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D
14:25 от 500 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
15:55 от 500 ₽ 19:40 от 500 ₽
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
2D
16:10 от 500 ₽ 20:15 от 500 ₽
Моана
Моана приключения, комедия, семейный 2026, США
2D
16:15 от 500 ₽
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия
2D
17:50 от 500 ₽
Мятеж
Мятеж боевик, триллер, криминал 2026, США
2D
22:05 от 500 ₽
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
14:40 от 500 ₽ 17:10 от 500 ₽ 19:45 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
17:55 от 500 ₽
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
2D
22:10 от 500 ₽
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США
3D
18:35 от 500 ₽ 19:35 от 500 ₽ 21:35 от 500 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
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