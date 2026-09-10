Расписание Кинофорум в Улан-Удэ на 10 сентября 2026 Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания 2D 15:40 от 500 ₽ 17:40 от 500 ₽ 22:25 от 500 ₽ Бегущая боевик, триллер 2026, США 2D 14:25 от 500 ₽ Край чудес анимация 2026, Россия 2D 15:55 от 500 ₽ 19:40 от 500 ₽ Между нами, девочками комедия 2026, Россия 2D 16:10 от 500 ₽ 20:15 от 500 ₽ Моана приключения, комедия, семейный 2026, США 2D 16:15 от 500 ₽ Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия 2D 17:50 от 500 ₽ Мятеж боевик, триллер, криминал 2026, США 2D 22:05 от 500 ₽ Охота на императора исторический 2026, Россия 2D 14:40 от 500 ₽ 17:10 от 500 ₽ 19:45 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽ Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия 2D 17:55 от 500 ₽ Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США 2D 22:10 от 500 ₽ Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США 3D 18:35 от 500 ₽ 19:35 от 500 ₽ 21:35 от 500 ₽