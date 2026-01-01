Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кинофорум (Улан-Удэ) на карте

Кинотеатр Кинофорум (Улан-Удэ) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

600 метров
Новое кино ул. Корабельная, 32
5
600 метров
Пионер ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
5
750 метров
Еврозона ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
5
5 км
Наран Синема пр. Автомобилистов 4А/1
5
6 км
People’s Cinema ул, Жердева, 136/1
5
7.2 км
Современник ул. Гарнизонная, 12
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
