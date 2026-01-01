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Групповые посещения

Хотите посетить кино с друзьями? А может организовать поход совместно с классом или группой детского сада? Тогда вам к нам! Мы организовываем групповые посещения по специальной цене! При количестве группы более 10 человек, каждый 11 - бесплатный билет. Подробности о ценах можно уточнить у администратора кинотеатра по номеру: 37-99-88, 57-77-02

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Бонусная программа

Бонусные карты – отличное решение посещать кино с выгодой! При любой покупке в нашем кинотеатре от 500 рублей, вы получаете нашу бонусную карту по которой начисляются: Приветственные 200 бонусов для новых пользователей. Поздравительные 200 бонусов для именинников. При покупке кэш-бэк составляет от 5 до 10%. Бонусами можно оплатить часть покупки. Бонусы при проведении дополнительных акций, проводимых кинотеатром.

Участникам клубной системы привилегий
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Подарочные карты

Лучший подарок каждому – это время проведённое с удовольствием, а просмотр фильма – это всегда удовольствие! Подарочные карты всегда в наличии с номиналом 500₽ и 1000₽. Их можно использовать для оплаты билетов и продукции кинобара. Приобрести можно на кассе кинотеатра «КиноFORUM».

Специальные предложения
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Коммерсант
Коммерсант
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