Расписание сеансов кинотеатра «Пионер»

Расписание сеансов кинотеатра «Пионер»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
11:30 от 450 ₽ 15:05 от 500 ₽ 18:40 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
20:00 от 500 ₽ 22:45 от 500 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
21:30 от 500 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
16:45 от 400 ₽ 19:15 от 500 ₽ 20:50 от 450 ₽ 21:50 от 500 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
17:50 от 500 ₽ 20:20 от 500 ₽ 22:50 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:50 от 450 ₽ 14:20 от 450 ₽ 14:35 от 500 ₽ 16:30 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:15 от 500 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный драма, исторический 2025, США
2D
14:50 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:15 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:35 от 500 ₽ 14:50 от 450 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 15:50 от 500 ₽ 17:45 от 500 ₽ 18:10 от 500 ₽ 18:40 от 450 ₽ 19:05 от 500 ₽ 20:30 от 500 ₽
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
2D
11:15 от 450 ₽ 12:55 от 450 ₽
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс анимация, комедия, семейный 2026, Канада
2D
11:00 от 450 ₽ 13:30 от 500 ₽ 17:10 от 450 ₽
