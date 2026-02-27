Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Улан-Удэ
Пионер
Расписание сеансов кинотеатра «Пионер»
Расписание сеансов кинотеатра «Пионер»
Торговый центр
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
11:30
от 450 ₽
15:05
от 500 ₽
18:40
от 500 ₽
22:05
от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
20:00
от 500 ₽
22:45
от 500 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D
21:30
от 500 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
16:45
от 400 ₽
19:15
от 500 ₽
20:50
от 450 ₽
21:50
от 500 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
17:50
от 500 ₽
20:20
от 500 ₽
22:50
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:50
от 450 ₽
14:20
от 450 ₽
14:35
от 500 ₽
16:30
от 450 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
22:15
от 500 ₽
Марти Великолепный
драма, исторический
2025, США
2D
14:50
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:15
от 500 ₽
12:30
от 500 ₽
13:35
от 500 ₽
14:50
от 450 ₽
15:00
от 500 ₽
15:30
от 500 ₽
15:50
от 500 ₽
17:45
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
18:40
от 450 ₽
19:05
от 500 ₽
20:30
от 500 ₽
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
2D
11:15
от 450 ₽
12:55
от 450 ₽
Чарли чудо-пёс
анимация, комедия, семейный
2026, Канада
2D
11:00
от 450 ₽
13:30
от 500 ₽
17:10
от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
