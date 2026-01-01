Оповещения от Киноафиши
г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, д. 41
+7 (3012) 57-67-77

ТРЦ «Пионер» - современный торгово-развлекательный центр в Улан-Удэ площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Пионер» расположен в Советском районе Улан-Удэ на Корабельной улице, в непосредственной близости от автовокзала «Селенга» и речного порта Улан-Удэ на реке Селенге.

На территории торгового центра «Пионер» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’STIN, Sela, Kira Plastinina, Mango, Benetton, «Вестфалика», New Yorker, Lady Collection, MILAVITSA, H&M, Marmalato, Gulliver, KANZLER, SERGINNETTI, Kari, Belwest, Tony Moly, «Пеплос», DAVI, Missha, «Крем», Pease, Fusion, «Российская обувь» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики («Парикмастерский магазин» и др.), ювелирные салоны (Sunlight и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка, студия маникюра и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Пионер» функционируют современный многозальный кинотеатр «Пионер», продовольственный супермаркет, мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Дочки Сыночки», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), гипермаркет спортивных товаров «Спортмастер» и детский игровой парк «ДжуМанДжи».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Burger Club, BurgerCLUB; Fresh Bar, City Sushi, Donuts & Crepes, Subway и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пионер» есть бесплатная автомобильная парковка на 5000 машиномест.

г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, д. 41

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Пионер»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Пионер»: 10.00 – 02.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
