ТРЦ «Пионер» - современный торгово-развлекательный центр в Улан-Удэ площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Пионер» расположен в Советском районе Улан-Удэ на Корабельной улице, в непосредственной близости от автовокзала «Селенга» и речного порта Улан-Удэ на реке Селенге.

На территории торгового центра «Пионер» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’STIN, Sela, Kira Plastinina, Mango, Benetton, «Вестфалика», New Yorker, Lady Collection, MILAVITSA, H&M, Marmalato, Gulliver, KANZLER, SERGINNETTI, Kari, Belwest, Tony Moly, «Пеплос», DAVI, Missha, «Крем», Pease, Fusion, «Российская обувь» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики («Парикмастерский магазин» и др.), ювелирные салоны (Sunlight и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка, студия маникюра и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Пионер» функционируют современный многозальный кинотеатр «Пионер», продовольственный супермаркет, мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Дочки Сыночки», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), гипермаркет спортивных товаров «Спортмастер» и детский игровой парк «ДжуМанДжи».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Burger Club, BurgerCLUB; Fresh Bar, City Sushi, Donuts & Crepes, Subway и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пионер» есть бесплатная автомобильная парковка на 5000 машиномест.

Адрес:

г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, д. 41

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Пионер» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «автовокзал Селенга» или «ТЦ Пионер»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Пионер»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Пионер»: 10.00 – 02.00.