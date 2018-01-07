Оповещения от Киноафиши
Борис Цыренов 7 января 2018, 05:24
Оценка
Почему нет цены на билеты и нет возможности забронировать билеты ? Недоработка!!!!
7 января 2018, 05:24 Ответить
Киноафиша.инфо 8 января 2018, 13:22
в ответ на сообщение Борис Цыренов от 7 января 2018, 05:24
Борис, добрый день! Пока такой опции в данном кинотеатре нет. Надеемся, что вскоре появится.
С наступившими вас праздниками!
8 января 2018, 13:22 Ответить
Константин Поздеев 29 ноября 2018, 09:17
Отвратительное качество картины на экране, посредственный звук! Проектор настолько выгорел, что темные сцены фильма практически ничего не видно, цветопередача вообще отдельная тема для разговора, все что по сути красное, у них на экране фактически коричневое, и так со всеми цветами, фокуса нет, на экране картинка размазана! (Зрение у меня 100% и не комфортно смотреть на мазню) У супруги зрение не очень, поэтому мазни она не увидела, но про искаженную цветопередачу и темный экран тоже сказала! Не хотите портить впечатление о фильме, не ходите в пионер RGB Cinema! Ходил 2 раза туда, думал фильмы так отсняты, потом пересматривал дома и поражался тому насколько качество этого кинотеатра отстойное! Насколько должны быть жадными владельцы чтоб драть такой же ценник как и в других приличных кинотеатрах за свое допатопное качество....
29 ноября 2018, 09:17 Ответить
Наталия Воробьёва(Солдатова) 8 марта 2019, 05:39
Оценка
Гардероб не работает, ужас! В кино я должна идти с пуховики! Просто кошмар!
8 марта 2019, 05:39 Ответить
Макс Черт 4 января 2020, 18:18
Кино очень хорошее добрый персонал дешёвые билеты, гардероб тоже есть но он в месте для игр качество картинке тоже хорошее
4 января 2020, 18:18 Ответить
User 28 января 2021, 13:11
Невозможно дозвонится по номеру чтобы забронировать билеты. Зачем вообще номер указывать, если никто не отвечает!
28 января 2021, 13:11 Ответить
Аина Батанова 22 февраля 2021, 10:40
Невозможно дозвониться, чтобы забронировать билет на киносеанс! Ждали 30 минут, были 7 в очереди! И чем думаете закончилось ожидание! ОТКЛЮЧИЛИСЬ!!! УЖАСНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ! УБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ОКАЗЫВАТЬ ЭТУ УСЛУГУ!!!!
22 февраля 2021, 10:40 Ответить
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
