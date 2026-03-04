Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Твери
6 марта 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 6 марта 2026 в Твери
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
23:10
от 580 ₽
23:15
от 580 ₽
