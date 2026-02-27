Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата

Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла

Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»

Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»

Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)

Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости