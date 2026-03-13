Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Твери
14 марта 2026
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 14 марта 2026 в Твери
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Silver Cinema Тверь
г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
20:55
от 790 ₽
Синема Стар Тверь
г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2D
13:00
от 500 ₽
18:10
от 600 ₽
