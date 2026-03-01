Оповещения от Киноафиши
Тверь, RU
Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Твери
15 марта 2026
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 15 марта 2026 в Твери
от 400 ₽
Silver Cinema Тверь
г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
10:40
от 520 ₽
14:10
от 790 ₽
Синема Стар Тверь
г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2D
10:40
от 400 ₽
15:10
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
