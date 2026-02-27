Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Гигант
Расписание сеансов Гигант, 2025 в Твери
27 февраля 2026
Расписание сеансов Гигант, 27 февраля 2026 в Твери
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гигант»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар Тверь
г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2D
20:00
от 600 ₽
23:20
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
