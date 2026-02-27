Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Драники
27 февраля 2026
Расписание сеансов Драники, 27 февраля 2026 в Твери
О фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
10:10
от 490 ₽
16:35
от 770 ₽
Панорама
г. Тверь, Смоленский пер., 29
2D
11:10
от 190 ₽
17:00
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
