Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko

Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»

Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта

Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)