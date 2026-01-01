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Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
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Расписание сеансов Горничная, 2025 в Твери

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
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