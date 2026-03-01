Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Грозовой перевал
Грозовой перевал, 2025
4 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 4 марта 2026 в Твери
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Silver Cinema Тверь
г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
15:05
от 620 ₽
17:40
от 690 ₽
20:15
от 690 ₽
22:50
от 690 ₽
Синема Стар Тверь
г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2D
14:50
от 400 ₽
19:30
от 550 ₽
22:10
от 550 ₽
