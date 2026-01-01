Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Тверь, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Грузовички
Расписание Грузовички (2026) в Твери на сегодня
Расписание Грузовички (2026) в Твери на сегодня
Грузовички
Российский мультфильм для детей в духе знаменитых "Тачек"
анимация
2026 / Россия
Смотреть трейлер
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Сыграть в ящик
Отзывы
2026, Испания / США, триллер, криминал, боевик
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
Если бы «Место встречи изменить нельзя» снимали в 2026-м: нашла идеальных кандидатов на роль Жеглова и Шарапова
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
Только заставшие инфляцию, бандитизм и МММ пройдут на отлично: проверьте себя на знание культовых фильмов 90-х
«Человек-паук» и «Обсессия» круты, но еще 3 фильма 2026-го – не хуже: вышли «тихо», а урвали 7.4+ на IMDb
В США сняли ремейк этого советского фильма — и только опозорились: добавили монстров, но от рейтинга 4,3 на IMDb они не спасли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить