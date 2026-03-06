Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться

Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта

«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)