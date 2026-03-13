Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Твери 14 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Твери

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Silver Cinema Тверь г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
12:10 от 540 ₽ 14:55 от 790 ₽ 16:20 от 650 ₽ 18:35 от 650 ₽
Панорама г. Тверь, Смоленский пер., 29
2D
09:00 от 180 ₽
Синема Стар Тверь г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2D
10:50 от 400 ₽ 12:50 от 500 ₽ 15:50 от 600 ₽
