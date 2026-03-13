Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Твери 13 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 13 марта 2026 в Твери

Silver Cinema Тверь г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
12:10 от 450 ₽ 14:55 от 550 ₽ 16:20 от 630 ₽ 18:35 от 630 ₽
Панорама г. Тверь, Смоленский пер., 29
2D
10:55 от 190 ₽
Синема Стар Тверь г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2D
10:50 от 400 ₽ 12:50 от 400 ₽ 15:50 от 600 ₽
