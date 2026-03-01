Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Жемчуг Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Твери

Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Твери

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жемчуг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Silver Cinema Тверь г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2D
19:00 от 750 ₽
Синема Стар Тверь г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2D
17:20 от 550 ₽ 21:40 от 550 ₽
