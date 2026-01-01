Оповещения от Киноафиши
Синема Стар: расписание сеансов и цены в Твери

Синема Стар Тверь г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 400 ₽ 11:40 от 400 ₽ 12:50 от 400 ₽ 14:20 от 400 ₽ 16:10 от 600 ₽ 17:40 от 600 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 400 ₽ 17:30 от 600 ₽ 21:20 от 600 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:50 от 400 ₽ 19:30 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
