Сеть Синема Стар на карте в городе Тверь

Тверь
Синема Стар Тверь
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
+7 (4822) 49-54-07 (бронирование)
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
