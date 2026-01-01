Оповещения от Киноафиши
Синема Стар Тверь
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
+7 (4822) 49-54-07 (бронирование)
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
