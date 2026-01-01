Оповещения от Киноафиши
Silver Cinema Тверь
г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 400 ₽
12:35
от 450 ₽
13:45
от 550 ₽
14:50
от 450 ₽
16:00
от 770 ₽
17:05
от 630 ₽
19:20
от 630 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:00
от 550 ₽
18:25
от 770 ₽
23:00
от 720 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
15:25
от 770 ₽
18:00
от 770 ₽
20:35
от 770 ₽
23:10
от 720 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
