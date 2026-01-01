Оповещения от Киноафиши
SILVER CINEMA: расписание сеансов и цены в Твери

Silver Cinema Тверь г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 400 ₽ 12:35 от 450 ₽ 13:45 от 550 ₽ 14:50 от 450 ₽ 16:00 от 770 ₽ 17:05 от 630 ₽ 19:20 от 630 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
12:00 от 550 ₽ 18:25 от 770 ₽ 23:00 от 720 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
15:25 от 770 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:35 от 770 ₽ 23:10 от 720 ₽
