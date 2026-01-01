Оповещения от Киноафиши
Центр современной культуры «Рельсы»
Расписание сеансов кинотеатра «Центр современной культуры «Рельсы»»
Расписание сеансов кинотеатра «Центр современной культуры «Рельсы»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Буратино
семейный, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
800
метров
Звезда
наб. Степана Разина, 1
5
850
метров
Big Ben
ул. Брагина, 2
5
950
метров
Панорама
Смоленский пер., 29
5
2.3
км
Синема Стар Тверь
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
5
2.7
км
Silver Cinema Тверь
пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
5
40.5
км
КДЦ «Тургиново»
Калининский р-н, с. Тургиново, Торговая пл., 11, корп. 1
5
