Расписание сеансов кинотеатра «Центр современной культуры «Рельсы»»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
800 метров
Звезда наб. Степана Разина, 1
5
850 метров
Big Ben ул. Брагина, 2
5
950 метров
Панорама Смоленский пер., 29
5
2.3 км
Синема Стар Тверь пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
5
2.7 км
Silver Cinema Тверь пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
5
40.5 км
КДЦ «Тургиново» Калининский р-н, с. Тургиново, Торговая пл., 11, корп. 1
5
