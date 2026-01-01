Оповещения от Киноафиши
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Твери
Кинотеатры
КДЦ «Тургиново»
Кинотеатр КДЦ «Тургиново» (Тверь) на карте
Кинотеатр КДЦ «Тургиново» (Тверь) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр КДЦ «Тургиново» (Тверь) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
39.3
км
Синема Стар Тверь
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
5
40.5
км
Панорама
Смоленский пер., 29
5
40.8
км
Silver Cinema Тверь
пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
5
40.9
км
Big Ben
ул. Брагина, 2
5
41.3
км
Звезда
наб. Степана Разина, 1
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
