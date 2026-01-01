Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Твери
Кинотеатры
Big Ben
Расписание сеансов кинотеатра «Big Ben»
Расписание сеансов кинотеатра «Big Ben»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Горничная
триллер
2025, США
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Кинотеатры рядом
800
метров
Звезда
наб. Степана Разина, 1
5
850
метров
Центр современной культуры «Рельсы»
ул. Трехсвятская, 18а
5
1.7
км
Панорама
Смоленский пер., 29
5
1.9
км
Silver Cinema Тверь
пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
5
3.1
км
Синема Стар Тверь
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
5
40.9
км
КДЦ «Тургиново»
Калининский р-н, с. Тургиново, Торговая пл., 11, корп. 1
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
