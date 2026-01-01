Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Твери Кинотеатры Big Ben Расписание сеансов кинотеатра «Big Ben»

Расписание сеансов кинотеатра «Big Ben»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 600-480 Позвонить
Кинотеатры рядом
800 метров
Звезда наб. Степана Разина, 1
5
850 метров
Центр современной культуры «Рельсы» ул. Трехсвятская, 18а
5
1.7 км
Панорама Смоленский пер., 29
5
1.9 км
Silver Cinema Тверь пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
5
3.1 км
Синема Стар Тверь пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
5
40.9 км
КДЦ «Тургиново» Калининский р-н, с. Тургиново, Торговая пл., 11, корп. 1
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше