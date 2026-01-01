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Расписание сеансов кинотеатра «Звезда»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4822) 777-181 Позвонить
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
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