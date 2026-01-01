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800
метров
Big Ben
ул. Брагина, 2
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1.3
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Смоленский пер., 29
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км
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пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
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км
Синема Стар Тверь
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
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41.3
км
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Калининский р-н, с. Тургиново, Торговая пл., 11, корп. 1
5
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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