Рейтинг фильмов в прокате в Троицке
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
Формат сеанса
2D
3D
Жанр
анимация
военный
драма
исторический
комедия
мелодрама
приключения
семейный
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
Применить
Все фильмы
