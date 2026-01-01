Оповещения от Киноафиши
Континент Синема Троицк
ул. Советская, 46
3.4 км
МБУ ЦКР "Энергетик"
г. Троицк, ул. Энергетиков, 26
9.7 км
Клуб по кинопоказу Мир
Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 33А
40 км
Континент Синема Южноуральск
ул. Сергея Буландо, 3а
41.4 км
Городской Дом кино
ул. Мира, 36
42 км
Октябрь
ул. Октябрьская, 43
54.5 км
Террикон
Челябинская обл., пгт Красногорский
59.9 км
им. Мерзликина
ул. Чкалова, 2а
74.7 км
РДК Планета
Челябинская обл., село Варна, ул. Советская, 125
86.6 км
Киноклуб им. Горького
просп. Горняков, 12
89.3 км
American Cinema
просп. Славы, 8, ТРК «Слава»
114 км
Мягкий кинотеатр Алмаз
Копейское ш., 64, ТРЦ «Алмаз»
117 км
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
