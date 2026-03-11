Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Троицк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Троицка
Кинотеатры
Континент Синема Троицк
Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема Троицк»
Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема Троицк»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:30
22:05
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 200 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
16:05
от 220 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:00
от 220 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
18:15
от 300 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
20:35
от 300 ₽
22:40
от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:10
от 200 ₽
15:20
от 220 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:00
от 200 ₽
13:25
от 200 ₽
17:35
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667