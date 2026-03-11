Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Троицка Кинотеатры Континент Синема Троицк Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема Троицк»

Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема Троицк»

Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:30 22:05
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 200 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:05 от 220 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:00 от 220 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:15 от 300 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
20:35 от 300 ₽ 22:40 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:10 от 200 ₽ 15:20 от 220 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:00 от 200 ₽ 13:25 от 200 ₽ 17:35 от 220 ₽
