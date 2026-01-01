Оповещения от Киноафиши
Континент Синема Троицк
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
