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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Леонид Терещенко
26 января 2017, 21:47
Оценка
В малом зале грязные кресла
26 января 2017, 21:47
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Киноафиша.инфо
1 февраля 2017, 18:09
в ответ на сообщение
Леонид Терещенко от 26 января 2017, 21:47
Леонид, добрый вечер!
Благодарим за ваш отзыв!
Мы передали информацию представителям кинотеатра.
1 февраля 2017, 18:09
0
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Надежда Колтакова(Малиновская)
15 июня 2017, 21:41
Где найти цены на билеты?
15 июня 2017, 21:41
0
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Киноафиша.инфо
16 июня 2017, 11:52
в ответ на сообщение
Надежда Колтакова(Малиновская) от 15 июня 2017, 21:41
Надежда, доброе утро!
К сожалению, данный кинотеатр не предоставляет информацию о ценах на билеты. Точную стоимость вы можете узнать при покупке билета на кассе кинотеатра.
Солнечных вам выходных, отличного настроения и приятных впечатлений от просмотра любимых фильмов! :)
16 июня 2017, 11:52
0
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annatask
16 августа 2017, 20:39
Оценка
Впечатление от посещения данного кинотеатра у меня, гостьи города и жительницы крупного соседнего города, в котором кинотеатров множество, осталось очень негативным. Всего 2 зала — «большой» и не очень. Невыносимая духота, особенно при высокой заполненности зала. Все, абсолютно ВСЕ сиденья жутко скрипят! А расстояние между рядами настолько мало, что сзади сидящие постоянно бьют об твоё кресло ногами, чем невероятно мешают и портят настроение. Про персонал кинотеатра хочется высказаться отдельно. Такое хамское отношение к посетителям, будто мы приходим домой к тому же кассиру и требуем показать кино. Но нет, я плачу деньги, покупаю услугу и хочу получить уважительное отношение со стороны людей, которые работают в заведении. В этом кинотеатре вы не встретите милых молодых людей и девушек с доброжелательней улыбки, которые проверят ваш билет и пожелают приятного просмотра. Здесь на входе в зал стоит грозная пенсионерка и так встречает посетителей, будто они действительно проходят к ней домой в грязной обуви да ещё и деньги за это просят. А помимо прочего, эта женщина позволяет себе зайти в полный зал, где находятся только совершеннолетние люди, многие из которых интеллигентные и состоятельные, и суровым ором «Ну-ка все сели на свои места! Зал сегодня полный, чтоб потом ко мне не бегали с просьбами пересадить людей на ИХНИЕ места!!!». Согласитесь, неприятно, когда ты приходишь в кино в хорошем настроении и предвкушении захватывающего фильма, а на тебя, словно на нерадивого школьника, кричит ошалелая работница кинотеатра, хотя ты сидишь на своём месте и просто хочешь спокойствия.
Если после посещения данного кинотеатра вы останетесь не раздраженными бесконечным скрипом сидений, духотой и хамством персонала, можете смело называть себя героем и отправляться в экстремальное путешествие по «культурным заведениям» Троицка. А я привыкла к тому, что персонал заведений всегда приветлив и доброжелателен, проблемы решаются без лишеного шума, всё работает на комфорт клиента, который всегда прав.
16 августа 2017, 20:39
0
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Киноафиша.инфо
17 августа 2017, 10:53
в ответ на сообщение
annatask от 16 августа 2017, 20:39
Анна, здравствуйте!
Благодарим вас за честный и полный подробностей отзыв. Ваше сообщение будет передано руководству кинотеатра в ближайшее время.
Надеемся, что коллеги примут все необходимые меры, чтобы обеспечить посетителям комфорт от похода в кинотеатр и просмотра любимого фильма.
Желаем вам скорейшего наступления выходных!
17 августа 2017, 10:53
0
0
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amt.nikolay
23 ноября 2025, 16:06
Сайт мошенников, будьте внимательны!
" Я сходил к ним в кинотеатр"
23 ноября 2025, 16:06
0
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Благодарим за ваш отзыв!
Мы передали информацию представителям кинотеатра.
К сожалению, данный кинотеатр не предоставляет информацию о ценах на билеты. Точную стоимость вы можете узнать при покупке билета на кассе кинотеатра.
Солнечных вам выходных, отличного настроения и приятных впечатлений от просмотра любимых фильмов! :)
Если после посещения данного кинотеатра вы останетесь не раздраженными бесконечным скрипом сидений, духотой и хамством персонала, можете смело называть себя героем и отправляться в экстремальное путешествие по «культурным заведениям» Троицка. А я привыкла к тому, что персонал заведений всегда приветлив и доброжелателен, проблемы решаются без лишеного шума, всё работает на комфорт клиента, который всегда прав.
Благодарим вас за честный и полный подробностей отзыв. Ваше сообщение будет передано руководству кинотеатра в ближайшее время.
Надеемся, что коллеги примут все необходимые меры, чтобы обеспечить посетителям комфорт от похода в кинотеатр и просмотра любимого фильма.
Желаем вам скорейшего наступления выходных!
" Я сходил к ним в кинотеатр"
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